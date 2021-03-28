حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 28 مارس 2021

مهنيًا: لا تستلم أمام الضغوط والمطالب الكثيرة، أنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها، وبحكمتك قادر على التغلب على كل شيء.عاطفيًا: لا تجازف بما تملك، يجب تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف مع الشريك.صحيًا: حاول إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك حتى لا تمرض.مهنيًا: تتواصل مع محيطك لأن نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا.عاطفيًا: حين تزيد الغيرة عن حدها تصبح مؤذية، وتؤدي إلى عواقب وخيمة وتزعزع الثقة حاول الحفاظ على الشريك.صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جدًا، لكن لا تحاول القيام بحمية غذائية قاسية.

الجوزاء

مهنيًا: تناسبك الظروف الفلكية وتحمل إليك الحظوظ لتحقق رغباتك، أسبوع واعد ومهم يحمل لك التنويع والنجاح يفتح لك أبوابًا جديدة من التقدم والربح.

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدرتك على تحقيق العلاقة المثالية مع الشريك واهتم به.

صحيًا: حاول تهدئة أعصابك قدر الإمكان حتى لا تتعب.

السرطان

مهنيًا: عليك أن تعرف كيف تحافظ على أسرار عملك وألا تبوح بها للآخرين، واستفد كثيرًا من الثقة التي نلتها من مديرينك في العمل.

عاطفيًا: لا تهمل مشاعر الحبيب وخصص له المزيد من الوقت قبل أن يقدم على قرار مصيري.

صحيًا: حاول إراحة أعصابك، وممارسة الرياضة لأنها ستساعد على ذلك.

الأسد

مهنيًا: يطرأ تحسين على وضعك المهني، وتتخلص من بعض العقبات التي اعترضت خطواتك في العمل الفترة الماضية.

عاطفيًا: تسعد بمفاجآت وبتغيير في حياتك يطرأ، فتشعر بالراحة العاطفية فهناك تطور رومنسي في علاقتك مع الشريك.

صحيًا: قلل من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون، وابتعد عن المقليات قدر الإمكان.

العذراء

مهنيًا: يبشر اليوم بنجاح غير متوقع يعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل.

عاطفيًا: كن مطمئنًا ومرتاح البال، وتعامل مع الشريك بهدوء وروية.

صحيًا: حاول ممارسة الرياضة كثيرا حتى تخفف من توترك ولا يؤثر عليك.

الميزان

مهنيًا: يمنحك هذا اليوم حيوية مذهلة وقدرة استثنائية على استيعاب الأمور، وتستدعى من قبل مديرينك في العمل لاستشارتك في حل المشاكل.

عاطفيًا: قد تساعدك أفكار الشريك في حل بعض الأمور العالقة، ولكن احذر من عنادك معه.

صحيًا: قد تشعر ببعض القلق بسبب الهواجس المهنية الضاغطة حاول الهدوء.

العقرب

مهنيًا: عليك هذا اليوم عدم توقيع عقود أو حسم أمر، واحذر المتاعب والجدال مع بعض الزملاء الذين ينتظرون منك أي هفوة.

عاطفيًا: قد تبحث عن علاقة جديدة، لا تخف من أخذ المبادرة.

صحيًا: لا تنس حق صحتك عليك وتقصر في الاهتمام بها.

القوس

مهنيًا: يوم جيد وتتلقى والدعم المادي وتتاح لك فرص مالية مع بعض الغرباء.

عاطفيًا: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصًا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليًا مع الشريك.

صحيًا: الاضطرابات الصحية التي قد تظهر فجأة يجب عدم إهمالها.

الجدي

مهنيًا: لن تتعرض وظيفتك ومصالحك للأخطار، ويجب أن تخلص نفسك من المساءلة عن بعض ماضيك.

عاطفيًا: هذا اليوم مهم جدًا وقد يحمل إليك نجاح باهر شرط التعامل مع الشريك بهدوء وحكمة.

صحيًا: لا تفرط في ساعات العمل الإضافيةحتى لا تصاب بالإرهاق والتراجع صحيا.

الدلو

مهنيًا: يجب عدم التسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل، واحسم أمرك بشأن بعض المشاريع.

عاطفيًا: محاولات الشريك للتقرب منك متواصلة وينجح في ذلك، لكنك لن تكون مقتنعًا بما سيقدّمه لك.

صحيًا: التقلبات الصحية التي تمر بها سببها إهمالك وإرهاق نفسك أكثر من اللازم.

الحوت

مهنيًا: هناك لقاء مهم على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة.

عاطفيًا: بانتظارك استحقاق عاطفي مصيري لتحديد وجهتك المستقبلية، وهذا سيؤدي إلى تغيير جذري في حياتك.

صحيًا: مارس رياضة المشي باستمرار حتى تحافظ على صحة عظامك.