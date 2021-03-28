حظ مواليد الأبراج الفلكية في النصف الأول من أبريل

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد حظ جميع مواليد الأبراج الفلكية في النصف الأول من شهر أبريل على النحو التالي:

برج الحمل:

مهنيا: الشمس وكوكب عطارد في برج الحمل يدعمان مواليده مهنيًا، ويجعلهم أكثر انفتاح وإشراق، وأكثر قدرة على العمل لكن يجب الا ييعلنوا عن خططهم.



عاطفيا: تواجد كوكب "فينوس" يمنحهم تألقًا، ويعدهم بأوقات اجتماعية وعاطفية حلوة ويشعرون أيضًا بالراحة والأمان مع الشريك.

برج الثور:

مهنيا: يدير مواليد برج الثور الدفة بحكمة وحذر فهناك فرص ذهبية عليهم اغتنامها ولا يعطوا الثقة بسهولة ويراجعون حساباتهم بعناية مع زملائهم.

عاطفيا: هناك انشطة اجتماعية ممتعة مع الشريك وتوطد علاقتهم مع بعضهم البعض.

برج الجوزاء:

مهنيا: "الشمس" وكوكب "عطارد" في منزل المشروعات يمنحان مواليد برج الجوزاء حماس كبير ليستكملوا عملهم ولياقة، ويستطيعون أن يقومون بأعمال عديدة ويجب ألا يتذمرون إذا تعطلت أمور مهنية.

عاطفيا: كوكب "فينوس" في منزل الحب يعدهم بفترة خصبة تجعلهم أكثر انفتاح واستعداد لتوسيع دائرة حبهم مع الشريك.

برج السرطان:

مهنيا: ينجز مواليد برج السرطان أعمالهم ويكسبون الثقة ويفرضون سيطرتهم في العمل ويتقدمون للأمام.

عاطفيا: يتحسن مزاجهم ويصبحون أكثر رغبة في التفاهم مع الشريك ويجب عليهم تجنب المشادات في اوقات كثيرة.

برج الأسد:

مهنيا: "الشمس" ثم كوكب"عطارد" في منزل الحظ يدعمان أعمال ولقاءات مواليد برج الاسد ويدفعهم دفعة قوية في العمل.

عاطفيا: كوكب "فينوس" يدعمهم في الحب ويمنحهم طاقة عاطفية كبيرة تجاه الشريك.

برج العذراء:

مهنيا: كوكب "المريخ" معاكس مهنيًا ومن المهم أن يكون مواليد برج العذراء يقظيين ليحموا حقوقهم ويدرسون جيدًا ويتمهلون في قراراتهم الخاصة.

عاطفيا: هناك خلافات عاطفية مع الشريك وسوف يتم حلها قريبا.

برج الميزان:

مهنيا: رغم الضغوط كوكب "المريخ" في منزل الحظ يمنحى مواليد برج الميزان قوة وإرادة وعزيمة جبارة ليتغلبون على العقبات وتتحسن اوضاعهم المادية.

عاطفيا: كوكب "فينوس" في مواجهة برج الميزان تجعلهم مشوشين عاطفيا وتتوتر العلاقة مع الشريك.

برج العقرب:

مهنيا: الكواكب مجتمعة ف منزل العمل تمنح مواليد برج العقرب نشاط ويتم تنظيم وقتهم وطاقتهم، وتساعدهم الظروف على تخطى عقبات العمل.

عاطفيا: تواجد كوكب "المريخ" في المنزل الثامن يمنحهم طاقة عاطفية تساعدهم على تحقيق تواصل أفضل مع الشريك.

برج القوس:

مهنيا: كوكب "المريخ" في مواجهة برج القوس والوقت غير مناسب للتسرع يجب الانتباه للحقوق ولكل كلمة يتفوهون بها.

عاطفيا: تواجد كوكبي "فينوس" و"عطارد" في منزل الحب يدعمان علاقاتهم ويمدانهم بالسعادة، وحسن التصرف مع الشريك.

برج الجدي:

مهنيا: كوكب "المريخ" في منزل العمل يمنح مواليد برج الجدي ثقة بالنفس وقدرة على التخطيط، رغم الضغوط

عاطفيا: كوكب "فينوس" في برج الجدي تثير المشاكل العاطفية مع الشريك يجب التحلي بالصبر.

برج الدلو:

مهنيا: يجب على مواليد برج الدلو تجنب الفخر بنفسهم ودرس الوعود قبل اعطائها في العمل.

عاطفيا: تواجد كوكبي "فينوس" و"عطارد" في منزل العلاقات يمنحهم مشاعر إيجابية وطاقة عاطفية ويعدهم بالسعادة عاطفيا.

برج الحوت:

مهنيا: قد يكون مواليد برج الحوت مشوشين في بعض الأحيان يجب التأكد من كل التفاصيل ليتخذون قرار صائب في المال والأعمال.

عاطفا: هذا الأسبوع يمدهم "القمر" بالسحر والجاذبية، ويبدون قادرين على التأثير وفرض إرادتهم.