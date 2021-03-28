حظ مواليد الأبراج الفلكية في النصف الأول من أبريل

برج الحمل:
مهنيا: الشمس وكوكب عطارد في برج الحمل يدعمان مواليده مهنيًا، ويجعلهم أكثر انفتاح وإشراق، وأكثر قدرة على العمل لكن يجب الا ييعلنوا عن خططهم.
عاطفيا: تواجد كوكب "فينوس" يمنحهم تألقًا، ويعدهم بأوقات اجتماعية وعاطفية حلوة ويشعرون أيضًا بالراحة والأمان مع الشريك.
برج الثور:
مهنيا: يدير مواليد برج الثور الدفة بحكمة وحذر فهناك فرص ذهبية عليهم اغتنامها ولا يعطوا الثقة بسهولة ويراجعون حساباتهم بعناية مع زملائهم.
عاطفيا: هناك انشطة اجتماعية ممتعة مع الشريك وتوطد علاقتهم مع بعضهم البعض.
برج الجوزاء:
مهنيا: "الشمس" وكوكب "عطارد" في منزل المشروعات يمنحان مواليد برج الجوزاء حماس كبير ليستكملوا عملهم ولياقة، ويستطيعون أن يقومون بأعمال عديدة ويجب ألا يتذمرون إذا تعطلت أمور مهنية.
عاطفيا: كوكب "فينوس" في منزل الحب يعدهم بفترة خصبة تجعلهم أكثر انفتاح واستعداد لتوسيع دائرة حبهم مع الشريك.
برج السرطان:
مهنيا: ينجز مواليد برج السرطان أعمالهم ويكسبون الثقة ويفرضون سيطرتهم في العمل ويتقدمون للأمام.
عاطفيا: يتحسن مزاجهم ويصبحون أكثر رغبة في التفاهم مع الشريك ويجب عليهم تجنب المشادات في اوقات كثيرة.
برج الأسد:
مهنيا: "الشمس" ثم كوكب"عطارد" في منزل الحظ يدعمان أعمال ولقاءات مواليد برج الاسد ويدفعهم دفعة قوية في العمل.
عاطفيا: كوكب "فينوس" يدعمهم في الحب ويمنحهم طاقة عاطفية كبيرة تجاه الشريك.
برج العذراء:
مهنيا: كوكب "المريخ" معاكس مهنيًا ومن المهم أن يكون مواليد برج العذراء يقظيين ليحموا حقوقهم ويدرسون جيدًا ويتمهلون في قراراتهم الخاصة.
عاطفيا: هناك خلافات عاطفية مع الشريك وسوف يتم حلها قريبا.
برج الميزان:
مهنيا: رغم الضغوط كوكب "المريخ" في منزل الحظ يمنحى مواليد برج الميزان قوة وإرادة وعزيمة جبارة ليتغلبون على العقبات وتتحسن اوضاعهم المادية.
عاطفيا: كوكب "فينوس" في مواجهة برج الميزان تجعلهم مشوشين عاطفيا وتتوتر العلاقة مع الشريك.
برج العقرب:
مهنيا: الكواكب مجتمعة ف منزل العمل تمنح مواليد برج العقرب نشاط ويتم تنظيم وقتهم وطاقتهم، وتساعدهم الظروف على تخطى عقبات العمل.
عاطفيا: تواجد كوكب "المريخ" في المنزل الثامن يمنحهم طاقة عاطفية تساعدهم على تحقيق تواصل أفضل مع الشريك.
برج القوس:
مهنيا: كوكب "المريخ" في مواجهة برج القوس والوقت غير مناسب للتسرع يجب الانتباه للحقوق ولكل كلمة يتفوهون بها.
عاطفيا: تواجد كوكبي "فينوس" و"عطارد" في منزل الحب يدعمان علاقاتهم ويمدانهم بالسعادة، وحسن التصرف مع الشريك.
برج الجدي:
مهنيا: كوكب "المريخ" في منزل العمل يمنح مواليد برج الجدي ثقة بالنفس وقدرة على التخطيط، رغم الضغوط
عاطفيا: كوكب "فينوس" في برج الجدي تثير المشاكل العاطفية مع الشريك يجب التحلي بالصبر.
برج الدلو:
مهنيا: يجب على مواليد برج الدلو تجنب الفخر بنفسهم ودرس الوعود قبل اعطائها في العمل.
عاطفيا: تواجد كوكبي "فينوس" و"عطارد" في منزل العلاقات يمنحهم مشاعر إيجابية وطاقة عاطفية ويعدهم بالسعادة عاطفيا.
برج الحوت:
مهنيا: قد يكون مواليد برج الحوت مشوشين في بعض الأحيان يجب التأكد من كل التفاصيل ليتخذون قرار صائب في المال والأعمال.
عاطفا: هذا الأسبوع يمدهم "القمر" بالسحر والجاذبية، ويبدون قادرين على التأثير وفرض إرادتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظ مواليد الأبراج الفلكية في النصف الأول من أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.