حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 29 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد برج القوس على النحو التالي:مهنيًا: يتسلّط الضوء اليوم على دور بعض الصداقات وتشهد الأيام المقبلة تغيرات في مراكز يحتلها رؤساء لك وتتولى أنت مركزًا مهمًا.عاطفيًا: تصمد العلاقة المتينة لأن الرياح ليست بالعاصفة، لكنّ العلاقة المزيّفة تعيش لحظات حرجة.صحيًا: بنيتك القوية قادرة على تحمل أقسى الضغوط إنما إلى حين، فانتبه.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

