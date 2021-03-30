الجدي والعقرب.. أبراج ترفع شعار «صاحب صاحبه»

أن يكون لك صديق وفي يشاركك كافة مشاعرك من الحزن والفرح، ويكون بجوارك كافة ما يحدث لك من تقلبات حياتيه طبيعية هذا أمر جيد للغاية وعليك أن تحافظ عليه، وفي عالم الأبراج تم تصنيف الأبراج على أساس صفة الوفاء، وفي هذه السطور نوضح أبراج تم تصنيفها من ضمن الأصدقاء الأوفياء.يعتبر برج الجدي صاحب صاحبه دائمًا ما تجده بجوارك مهما مررت به من أحداث وتقلبات في حياتك تجده في ظهرك، لذا إذا كان لديك صديق صاحب برج الجدي تمسك به ولا تستغنى عنه، فإنه عمله نادرة وستجده بجوارك في الأوقات القاسية.

برج العقرب

من الأبراج التى يتم وصفها بالجدعنه، ومن أبرز صفات برج العقرب أنه يحفظ الأسرار وتجده دائمًا بجوارك في الفرح والحزن، ولا يفشي لك سرًا مهما تم الاختلاف بينكما.

برج الثور

المميز في برج الثور الإخلاص والصدق والوضوح، فمبجرد أن يثق مولود برج الثور فيك يعطيك من حبه واهتمامه وصدقه الكثيركما أنه مسؤول وقادر على حفظ أسرارك.

برج الجوزاء

تمثل الصداقة لدى برج الجوزاء أمر مقدس وهام وعليك أن تحافظ على صديقك صاحب هذا البرج، لكونه لديه النصيحة التى تنفعك فيما بعد ولديه قدرة على توجهيك من خبرته.