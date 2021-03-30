حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 30 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لبرج العذراء، على النحو التالي:مهنيًا: الاستماع إلى النصائح بات ضروريًا، ولا سيما أنك تنتقل من مركز عادي إلى مركز استثنائي، ما يثير غيظ الكثيرين

عاطفيًا: تحاول أن تتلاعب بأعصاب الشريك لتعرف مدى ردة فعله تجاهك، فتكتشف أن حبه لك أكبر من تزعزعه أو تزحزحه من مكانه.

صحيًا: تتعدّد المناسبات الرياضية والترفيهية، فتحاول تلبية كل دعوة إلى أي منها.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.