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توقعات الفلك لبرج الحمل خلال إبريل: ستتألق في عملك

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تهتم البشرية بعالم الأبراج والتنجيم لكن قليل منا يعرفه، لكل برج توقعاته الخاصة، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات شهر إبرايل، أو إله الحرب لدى الروم، يبدأ إبريل (في علم التنجيم) عندما تكون الشمس في برج الثور وينتهي ببرج الحمل، وفلكيا عندما تبدأ الشمس في برج الحوت وتنتهي في برج الثور.

ونرصد توقعات شهر إبريل لبرج الحمل:

توقعات الحمل مهنيا
يبدأ سطوع نجمك وتتألق خلال هذا الشهرفي عملك، ستغير من مظهرك، تعمل علي الترابط الأسرى وتجمعك مشاعر الحب بعائلتك.

توقعات الحمل عاطفيا
ستشعر بارتياح من ناحية الشريك والعمل علي الترابط بينك وبينه.

توقعات الحمل صحيا
صحيا تشعر بالألم في الظهر وألم في قرنية العين مما يؤدى إلى حساسية شديدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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