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توقعات لمواليد الثور فى إبريل: تتمتع بصحة جيدة وتبدأ عمل جديد

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تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم لكن القليل منا يعرفه، لكل برج توقعاته الخاصة، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات خلال إبريل، أو شهر الربيع لدى الروم عندما تكون الشمس في برج الحمل وتنتهي في برج الثور، وفلكيا تكون بداية السنة الجديدة.

توقعات الثور مهنيا:
تهتم بالانتقادات التى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، تحفزك لبدء عمل جديد، ترجع للساحة مرة أخرى انتظر فكوكب الحظ يأتي إليك قريبا.

توقعات برج الثور عاطفيا
تعيش حياه هادئة ومستقره، تتقرب من الشريك وتحلم بالإنجاب.

توقعات برج الثورصحيا
تتمتع بحياه أفضل، يجب عليك التنزه والخروج، واحترس علي أسنانك فقد تحتاج إلى عنايه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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