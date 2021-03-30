توقعات الثور مهنيا:
تهتم بالانتقادات التى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، تحفزك لبدء عمل جديد، ترجع للساحة مرة أخرى انتظر فكوكب الحظ يأتي إليك قريبا.
توقعات برج الثور عاطفيا
تعيش حياه هادئة ومستقره، تتقرب من الشريك وتحلم بالإنجاب.
توقعات برج الثورصحيا
تتمتع بحياه أفضل، يجب عليك التنزه والخروج، واحترس علي أسنانك فقد تحتاج إلى عنايه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقعات لمواليد الثور فى إبريل: تتمتع بصحة جيدة وتبدأ عمل جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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