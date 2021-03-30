أبراج

توقعات برج الجوزاء لشهر إبريل: توتر عائلي ومزاج سيىء

0 نشر
0 تبليغ

تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم لكن قليل منا يعرفه، ولكل برج توقعاته الخاصة، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات إبرايل، أو شهر الربيع لدى الروم عندما تكون الشمس في برج الحمل وتنتهي في بدايه برج الثور فلكيا تكون بدايه السنه الفلكيه الجديدة من الان تتفتح عقولنا وتتفتح علي الأفق ونزدهر مثل الظهور والكثير يلمع ويتصاعد نجمه للشهرة والإعجاب والتإلق مثل تفتح الظهور

توقعات الجوزاء مهنيا
توتر عائلى يؤثر عليك، تحاول الرجوع بقوة لعملك لكن التوتر العائلى يمنعك.


توقعات الجوزاء عاطفيا
تشعر بتأجيل الفرحة وخوض تجربة جديدة.

توقعات الجوزاء صحيا
تشعر بآلام في الكتف وحاله مذاجيه سيئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقعات برج الجوزاء لشهر إبريل: توتر عائلي ومزاج سيىء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا