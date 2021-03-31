حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 31 مارس 2021

الحمل
مهنيًا: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.
عاطفيًا: يوم إيجابيّ؛ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.
صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، المطلوب الكثير من الديبلوماسية في التعاطي.
الثور
مهنيًا: حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع أحد العقود، انتبه للتفاصيل.
عاطفيًا: التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه.
صحيًا: ثمة ما يشير إلى قضية صحية تحتاج معها إلى الرعاية المتواصلة والدقيقة.
الجوزاء
مهنيًا: يوم مهم يعطيك النشاط والحب والحماس وتتلقى الهدايا القدرية والدعم المادي، تُتاح لك فرص مالية في بلدان غربية أو مع بعض الغرباء والأجانب.
عاطفيًا: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.
صحيًا: عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجًا وصعوبة.
السرطان
مهنيًا: تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة، وتعيد جدولة مشاريعك المستقبلية؛ كي تختار منها الأفضل لك.
عاطفيًا: ابتعد عن النقاشات، ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة.
صحيًا: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك.
الأسد
مهنيًا: كن حذرًا جدًا ومتحفظًا، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة، ما يتوجب عليك المزيد من الوعي والإدراك والمواجهة الشرسة أحيانًا.
عاطفيًا: كن أكثر لطفًا مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهمًا لوضعك عمومًا.
صحيًا: الإكثار من تناول المكسّرات والمشروبات الروحية يضر كثيرًا بالكبد.
العذراء
مهنيًا: تنتظرك تطوّرات مهمة في هذا اليوم الواعد، حيث يبتسم لك الحظ، ويحمل لك وعودًا ومفاجآت مهنية ومشاريع عديدة.
عاطفيًا: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراها فيه، وامهله بعض الوقت وسترى أمامك إنسانًا مغايرًا كليًا.
صحيًا: لا جدال ولا نقاش في أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض.
الميزان
مهنيًا: تكون أنت الرابح الأكبر في هذا اليوم تحت التأثيرات الجيدة والرابحة من البيت الثاني بيت المال يكافئك الحظ ويساعدك ويحمل البيك مكاسب وأرباح مالية ومعنوية.
عاطفيًا: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما، لكن بحكمتكما تتوصلان إلى ما تتوخيانه.
صحيًا: احم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة.
العقرب
مهنيًا: تطل على فرص وثمار كثيرة في العمل في هذا اليوم تحت تأثير القمر المتنقل في برجك، الذي يوفر لك مشروعا مهما.
عاطفيًا: أنت محظوظ بشريك يحاول مساعدتك في أحلك الظروف ويطرح التحديات، فتجد نفسك وسط حالة ممتازة.
صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام.
القوس
مهنيًا: قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك.
عاطفيًا: اليوم الأخير من الشهر يحمل ظروفًا سهلة، وقد تعيد لمّ الشمل وتقرّب المسافة بينك وبين الشريك.
صحيًا: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة تحديات هذا اليوم.
الجدي
مهنيًا: يحمل لك هذا اليوم ظروفا مناسبة تسهل أوضاعك المالية، قد تحصل على سلفة أو دين أو مساعدة مالية لا تخف من المجازفة.
عاطفيًا: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.
صحيًا: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.
الدلو
مهنيًا: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن.
عاطفيًا: الوضع العاطفي يشهد جدالًا وخلافًا لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.
صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.
الحوت
مهنيًا: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.
عاطفيًا: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر.
صحيًا: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.
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