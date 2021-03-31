حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 31 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:



مهنيًا: يوم مهم يعطيك النشاط والحب والحماس وتتلقى الهدايا القدرية والدعم المادي، تُتاح لك فرص مالية في بلدان غربية أو مع بعض الغرباء والأجانب.

عاطفيًا: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.

صحيًا: عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجًا وصعوبة.



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