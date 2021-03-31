حظك اليوم..برج العقرب الأربعاء 31 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العقرب، قالت:



مهنيًا: تطل على فرص وثمار كثيرة في العمل في هذا اليوم تحت تأثير القمر المتنقل في برجك، الذي يوفر لك مشروعا مهما.

عاطفيًا: أنت محظوظ بشريك يحاول مساعدتك في أحلك الظروف ويطرح التحديات، فتجد نفسك وسط حالة ممتازة.

صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام.



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