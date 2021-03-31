توقعات برج الأسد لشهر أبريل: مشاكل زوجية وعودة لصديق قديم

توقعات برج الأسد خلال شهر أبريل:
توقعات الأسد مهنيًا
تهدم علاقة بينك وبين محبينك وبين رفقائك بالعمل وتتسرع في الأحكام على كل من حولك، وتهتم بالشئون الخارجية فقط، سوف تلجأ إلى الصديق الذي تركت علاقتك معه مرة أخرى، ولن يكون سويًا مثل الأول.
توقعات الأسد عاطفيًا
تفكر في جذب الشريك إليك لأنك تحتاجه ماليًا وليس عاطفيًا، تهتم بالكلام والألغاز. ويكون كلامك بحرص معه حتى تعطيه نوعًا من إجباره على كلامك، ولكنه سوف يخدعك ولا يتقبل قراراتك حاول تجنبه بأي شكل واهتم بعملك أكثر.
توقعات الأسد صحيًا
ألم في الظهر، وراحة نفسية عند السفر والخروج إلى التنزه مع الأصدقاء والعزومات العارمة.
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