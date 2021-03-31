توقعات برج الأسد لشهر أبريل: مشاكل زوجية وعودة لصديق قديم

تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم، لكن قليلًا منا يعرفه، ولكل برج توقعاته الخاصة، ونرصد حسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات أبريل، أو شهر الربيع لدى الروم عندما تكون الشمس في برج الحمل وتنتهي في بدايه برج الثور فلكيًا تكون بداية السنة الفلكية الجديدة، من الآن تتفتح عقولنا وتتفتح على الأفق ونزدهر مثل الظهور والكثير يلمع ويتصاعد نجمه للشهرة والإعجاب والتألق مثل تفتح الظهور.تهدم علاقة بينك وبين محبينك وبين رفقائك بالعمل وتتسرع في الأحكام على كل من حولك، وتهتم بالشئون الخارجية فقط، سوف تلجأ إلى الصديق الذي تركت علاقتك معه مرة أخرى، ولن يكون سويًا مثل الأول.

توقعات الأسد عاطفيًا

تفكر في جذب الشريك إليك لأنك تحتاجه ماليًا وليس عاطفيًا، تهتم بالكلام والألغاز. ويكون كلامك بحرص معه حتى تعطيه نوعًا من إجباره على كلامك، ولكنه سوف يخدعك ولا يتقبل قراراتك حاول تجنبه بأي شكل واهتم بعملك أكثر.

توقعات الأسد صحيًا

ألم في الظهر، وراحة نفسية عند السفر والخروج إلى التنزه مع الأصدقاء والعزومات العارمة.