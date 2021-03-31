توقعات برج السرطان لشهر إبريل: عودة للعمل بقوة من جديد

تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم لكن قليل منا يعرفه، ولكل برج توقعاته الخاصة، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات إبرايل، أو شهر الربيع لدى الروم عندما تكون الشمس في برج الحمل وتنتهي في بدايه برج الثور فلكيا تكون بدايه السنه الفلكيه الجديدة من الان تتفتح عقولنا وتتفتح علي الأفق ونزدهر مثل الظهور والكثير يلمع ويتصاعد نجمه للشهرة والإعجاب والتإلق مثل تفتح الظهورتعمل علي رجوع الدعم العائلي والمادي، تحمل طاقه إيجابيه، تعود بقوة للعمل، تكون حديث العائلة والأصدقاء عبر السوشيال.اجتماعات عاطفيه ولقاءات اجتماعيه، خروج وعزومات تدعمك، وعودة للشريك في منتصف الشهر.

توقعات برج السرطان صحيا

خفف من الأطعمة حتي لاتصاب بالمرض وتحتاج إلي عملية،أهتم بالصلاة، والتمارين أفضل من الجراحة.

