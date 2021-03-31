توقعات برج السرطان لشهر إبريل: عودة للعمل بقوة من جديد

توقعات برج السرطان مهنيًا
تعمل علي رجوع الدعم العائلي والمادي، تحمل طاقه إيجابيه، تعود بقوة للعمل، تكون حديث العائلة والأصدقاء عبر السوشيال.
توقعات برج السرطان عاطفيا
اجتماعات عاطفيه ولقاءات اجتماعيه، خروج وعزومات تدعمك، وعودة للشريك في منتصف الشهر.
توقعات برج السرطان صحيا
خفف من الأطعمة حتي لاتصاب بالمرض وتحتاج إلي عملية،أهتم بالصلاة، والتمارين أفضل من الجراحة.
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