حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 1 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: حذار النزاعات والمواجهات وانتبه للتفاصيل، وتأنَّ في اتصالاتك وفي توقيعك العقود أو قيامك بمساع من أجل تسوية.

عاطفيًا: تحرز نجاحًا وتسوّي مشكلة أو خلافًا هذا اليوم وتصفو العلاقات ويكون القلب سعيدًا.

صحيًا: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي.



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