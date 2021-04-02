حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 2 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: لا تخف من التعبير عن رأيك جهارًا إذا كنت مقتنعًا به، الخطأ لن يكون مكلفًا ويكون سهلًا عليك حل الأمور العالقة.

عاطفيًا: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية.

صحيًا: الحساسية التي تصيبك سنويًا في مثل هذه الأيام لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.