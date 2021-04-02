حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 2 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيق حظك اليوم الجمعة وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: ترتاح إلى حسم أمر في مصلحتك، ومصادر السعادة تبدو متعدّدة وتدعوك إلى الإفادة من الظروف المؤاتية.

عاطفيًا: لا تستغرب ظهور تباين في الآراء واحتدام بعض النقاشات، أنت معرّض لارتكاب الهفوات وتوسيع المسافة بينك وبين الشريك.

صحيًا: لا تيأس بل تابع العلاجات الصحية التي بدأتها، النتائج تظهر تباعًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

