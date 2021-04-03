حظك اليوم.. برج الأسد السبت 3 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن نجاح مهني يحتاج الى دعم، أو عن ارتباط يثير بعض الإشكالات.

عاطفيًا: الجو العام مريح وقد يحمل إليك مفاجآت على الصعيدين الشخصي والعاطفي.

صحيًا: تتمتع ببنية قوية لكنك شره في الأكل وتحب الأطعمة الدسمة والمشروبات ما يسبب لك حساسية في الكبد.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.