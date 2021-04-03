حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 3 أبريل 2021

الحمل
مهنيًا: تجنّب كل انواع التحديات وكُن متحفّظًا جدًّا، أحِط نفسك بالمحبّين، ثمة ما يشير إلى مشكلات شخصية يجب ألاّ تزعزع توازنك.
عاطفيًا: تشعر بروعة الجوّ ولن تتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما.
صحيًا: تحب الطعام وهذا ما يؤدي بك إلى زيادة في الوزن، فكن حريصًا على صحتك.
الثور
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكثيرة، ولكنه يدعوك إلى التصرف بهدوء ومنطق وتعقّل.
عاطفيًا: تتخلص من الهواجس التي تدفعك الى التشكيك في حب الشريك والوقوع ضحية بعض الأوهام.
صحيًا: في غمرة الجهود الفائقة تنسى حق جسدك عليك وتقصر في العناية بصحتك، لذا من الأفضل تخصيص وقت كاف للراحة.
الجوزاء
مهنيًا: تشع بريقًا وتلاقي جهودك ثمارها وتُؤمَّن لك فرص جيدة لأعمال تحلم بها.
عاطفيًا: تستفيد من ارتياح الشريك إليك وربما تحصل منه على ما لم تتوقعه.
صحيًا: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة تحديات الحياة اليومية.
السرطان
مهنيًا: تواجه بعض الارتباك وضرورة إنجاز عمل بلا تسويف وتجبر على الاعتذار عن تلبية بعض الدعوات.
عاطفيًا: كيف يناقضك الحبيب وأنت الذي قدمت له الدعم المطلق في السابق؟ لا داعي إلى الاستسلام أو الانجراف وراء أفكارك السود.
صحيًا: ضعف عصبي، وتمر هذا اليوم بفترة قلق قد تؤدي على الأرجح إلى اضطرابات في الكبد.
الأسد
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن نجاح مهني يحتاج إلى دعم، أو عن ارتباط يثير بعض الإشكالات.
عاطفيًا: الجو العام مريح وقد يحمل إليك مفاجآت على الصعيدين الشخصي والعاطفي.
صحيًا: تتمتع ببنية قوية لكنك شره في الأكل وتحب الأطعمة الدسمة والمشروبات ما يسبب لك حساسية في الكبد.
العذراء
مهنيًا: تشعر بارتياح لدى تعاملك مع الناس بعد معاناة سابقة، لن تظل وحيدًا ولن تتعثّر خطواتك.
عاطفيًا: قد تشعر ببعض القلق والانزعاج، ليس بسبب الحبيب، بل بسبب الهواجس المهنية الضاغطة.
صحيًا: تكون مزاجيًا ومتقلبًا هذا اليوم، امنح نفسك قسطًا من الراحة.
الميزان
مهنيًا: لا تجازف بما تملك إطلاقًا، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات. هذا بالإضافة إلى المزاج المتقلّب والانفعال السائد.
عاطفيًا: أعد النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت سابقًا تحفّظ الحبيب أو استياءه.
صحيًا: تواجه بعض التشنّجات اليوم، وإمكان تعرض أحد المقربين لحادث كبير.
العقرب
مهنيًا: يوم جيد يكون باستطاعتك الوصول إلى نتيجة مُرضية للطرفين من خلال المعالجة الواعية والموضوعية لمختلف الأمور.
عاطفيًا: قد تفكر في تغيير ما وفي إجراء يتطلّب الكثير من الشجاعة للمحافظة على العلاقة سليمة.
صحيًا: إذا حددت لنفسك أهدافًا أساسية للتحافظ على صحة سليمة فابدأ بتحقيقها قبل فوات الأوان.
القوس
مهنيًا: كن على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العمل، وأي تردّد تداعياته لن تكون خطرة على مستقبلك.
عاطفيًا: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا ما يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة.
صحيًا: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد.
الجدي
مهنيًا: تظهر عن مواهب كثيرة وقدرات متنوّعة ولا سيّما على الصعيد الإداري والتنظيمي وتطمح إلى المزيد من العطاء والمثابرة.
عاطفيًا: تلاقي تفهمًا كاملًا من الحبيب، وإذا كنت مرتبطًا تصطلح بعض الأمور وتهدأ المشاكل.
صحيًا: تجنّب الإرهاق قدر المستطاع وكل ما من شأنه أن يزيد عليك الضغوط النفسية.
الدلو
مهنيًا: قد تواجه حالة توتر مع أحد الزملاء، حاذر الخلافات الشخصية التي قد تسبب لك الالتباس في الأمور.
عاطفيًا: كُن معتدلًا في تصرّفاتك ولكن في الوقت نفسه كن حريصًا على إظهار المودّة والاحترام للحبيب.
صحيًا: لا تبالغ في انفعالاتك السلبية بل حاول تجنّب الخلافات كليًّا هذا اليوم.
الحوت
مهنيًا: قد تسامح على تأخيرك أو ربما تتلقى مساعدة غير منتظرة أو مكافأة تعوّض عن خسائر سابقة.
عاطفيًا: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعدادًا للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط.
صحيًا: حاول جهدك أن تكون متمالك الأعصاب هادئًا ومترويًا ومتماسكًا.
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