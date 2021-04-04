حظك اليوم.. برج الثور الأحد 4 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيًا: تعيش يوما مثمرا جدا تحاول فيه الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما.

عاطفيًا: تتفق مع الشريك على عدة أمور، ولن تتركا أي خلاف يتفاقم لئلا تقعا في المحظور.

صحيًا: خلال هذا اليوم تشعر ببعض الكسل الناتج من نقص في المناعة قد يؤدي إلى انخفاض في نشاطك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

