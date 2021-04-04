حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 4 أبريل 2021

مهنيًا: يوم مناسب لتحقيق الأهداف، ولا تتركها ليوم آخر فهذا اليوم قد يكون الأفضل.
عاطفيًا: حافظ على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، لكن لا تجعل الروتين يدخلكما في الملل، فهذا ليس في مصلحتكما.
صحيًا: ابذل قصارى جهدك لكي تتخلص من السمنة المفرطة قبل فوات الأوان.
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