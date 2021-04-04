حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 4 أبريل 2021

مهنيًا: إذا وجدت نفسك متعبًا عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجبًا عليك.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر وضوح مع الشريك، فتعبر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه وهذا يتطلب بعض الجرأة.
صحيًا: من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات رئوية ومعوية ولحساسية في الأطراف وتشنجات فانتبه.
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