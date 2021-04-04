حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 4 أبريل 2021

الحمل
مهنيًا: عليك التزام الحذر في بعض الأحيان لئلا تقع في الخطأ، وخصوصًا أن هناك من ينتظر أي خطوة ناقصة من جانبك.
عاطفيًا: لا للتسرع في إطلاق الاحكام، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص مصدر المشاكل والتجاذبات السلبية.
صحيًا: نقاط ضعفك صحيًا الرأس والأسنان والحساسية التي غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.
الثور
مهنيًا: تعيش يوما مثمرا جدا تحاول فيه الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما.
عاطفيًا: تتفق مع الشريك على عدة أمور، ولن تتركا أي خلاف يتفاقم لئلا تقعا في المحظور.
صحيًا: خلال هذا اليوم تشعر ببعض الكسل الناتج من نقص في المناعة قد يؤدي إلى انخفاض في نشاطك.
الجوزاء
مهنيًا: تتصرف بإيجابية كبيرة تجاه الزملاء، وهو يكون من دون شك محل تقدير واحترام كل من حولك مستقبليًا.
عاطفيًا: إذا حاولت تأجيل المواجهة مع الشريك، فإن الأمور لن تتفاقم أو تزداد تعقيدًا، وعندها يصبح ترميم العلاقة ممكنًا.
صحيًا: لا بد أحيانًا من قرارات حاسمة على الصعيد الصحي، ولا سيما إذا تفاقم الوضع.
السرطان
مهنيًا: إذا وجدت نفسك متعبًا عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجبًا عليك.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر وضوح مع الشريك، فتعبر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه وهذا يتطلب بعض الجرأة.
صحيًا: من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات رئوية ومعوية ولحساسية في الأطراف وتشنجات فانتبه.
الأسد
مهنيًا: الثقة مطلوبة في المرحلة المقبلة، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة لم تكن تتوقعها وخصوصًا في إطار العمل.
عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك.
صحيًا: ممارستك الرياضة تساعدك على التخلص من بعض الأمراض والمشكلات الصحية.
العذراء
مهنيًا: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.
عاطفيًا: لا تقسى على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة.
صحيًا: اهتم بصحتك بشكل أفضل، لأن الأمور السيئة وصلت إلى وضع صعب.
الميزان
مهنيًا: بعض التراجع المعنوي مترافق مع بعض التردد الذي يفرض الحسم قبل فلتان الأمور من بين يديك.
عاطفيًا: لن تجد نفسك في موقف حرج وتتأقلم مع ظرف صعب ولا تتنازل عن حق لك.
صحيًا: تتعرض لحادث سببه الضباب الكثيف لكن الأضرار خفيفة.
العقرب
مهنيًا: يوم مناسب لتحقيق الأهداف، ولا تتركها ليوم آخر فهذا اليوم قد يكون الأفضل.
عاطفيًا: حافظ على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، لكن لا تجعل الروتين يدخلكما في الملل، فهذا ليس في مصلحتكما.
صحيًا: أبذل قصارى جهدك لكي تتخلص من السمنة المفرطة قبل فوات الأوان.
القوس
مهنيًا: أنت مدعو إلى تنظيم الطاقات وتحديد الأولويات حتى لا تقع ضحية التأخير أو التقصير.
عاطفيًا: قدم بعض التنازلات التي تغني العلاقة ومستقبلها، يتطلب منك الوضع ليونة ومحاولات متكررة مع الشريك.
صحيًا: مزاجك المتقلب لن يكون في مصلحتك على المدى الطويل.
الجدي
مهنيًا: تستعيد الأمل والتفاؤل وتزداد حظوظك قوة وتزداد الفرص الثمينة أمامك.
عاطفيًا: قد تكون غضضت الطرف عن بعض الأمور، لكن الأمور تزداد سوء بينك وبين الشريك.
صحيًا: يجب عليك تحريك عضلاتك والقيام بنشاط رياضى.
الدلو
مهنيًا: محاولة خداع من أحد الزملاء تأتي سلبًا عليك، وقد يبتعد عنك الآخرون بسبب مزاجك المتقلب.
عاطفيًا: ابتعد عن الاستخفاف في تعاملك مع الشريك.
صحيًا: وضعك الصحي جيد لأنك تتبع نظام غذائي متوازي يوفر لك الاستقرار والراحة.
الحوت
مهنيًا: يجب عليك تكثيف الاتصالات والمثابرة حتى تكون الظروف اكثر سهولة معك.
عاطفيًا: تكون هذا اليوم عاشقًا بعواطف مزدهرة ومشاعر إيجابية تثير دهشة الشريك.
صحيًا: تشعر ببعض التعب في اعصابك، بسبب كثرة الإرهاق.
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