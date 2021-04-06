حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 6 أبريل 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 6 أبريل 2021 لبرج الأسد، على النحو التالي:مهنيًا: تجد نفسك ضحية بعض الابتزاز في العمل ما يدفعك إلى الغضب والثورة، أو يجعلك في موقع منافسة مع خصم شرس.

عاطفيًا: تبتسم لك العواطف وترتاح القلوب وتطمئن الخواطر، وتدور الظروف لمصلحتك مع الشريك وتحالفكما الحظوظ.

صحيًا: كرّر محاولاتك للتخلص من السمنة، ولا تدع اليأس يثنيك عن المتابعة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.