حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 7 أبريل 2021

الحمل
مهنيًا: تحصل على فرصتك الذهبية فلا داعي إلى العجلة، دع الوقت يمر ولا تستعجله لئلا تندم لاحقًا.
عاطفيًا: تزول الخلافات وتهدأ الأجواء، ولن تخفق في تصحيح الأوضاع وإعادتها الى نصابها الطبيعي.
صحيًا: من المستحسن أن تخفف من سيطرة هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك بعض الاسترخاء.
الثور
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر تركيزًا على الأمور الأساسية ولا تنشغل بالأمور الثانوية لأنها لن تفيدك بشيء.
عاطفيًا: تتخلص من ظرف صعب بسبب وقوف الشريك الى جانبك وتتجاوز هذه الفترة بأقل ضرر ممكن.
صحيًا: وضعك الصحي الدقيق يفرض عليك الانتباه إلى ضرورة التقيّد بتعليمات الطبيب المختص.
الجوزاء
مهنيًا: إنجازات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولًا إلى النجاح، وهذا يكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة.
عاطفيًا: لا تكن قاسيًا مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء.
صحيًا: المأكولات المحتوية على الفيتامينات مفيدة للصحة، لكن هذا لا يعني أن تفرط في تناولها.
السرطان
مهنيًا: تتحسن أحوالك ويمكنك أن تصنع كل شيء شرط التحرك وسط إجراءات سليمة، الظروف تكون في معظمها ملائمة جدًا.
عاطفيًا: عليك توضيح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك تبقى رهن الشكوك وذلك لن يكون في مصلحتك.
صحيًا: تتمتع بقوة بدنية كبيرة لكنّ عصبيتك الكبيرة تخلق لك العديد من المشاكل الصحية.
الأسد
مهنيًا: ابحث عن أصحاب الخبرة واطلب النصائح، ومن الأفضل ألا تقوم بأي تحركات جديدة حفاظًا منك على الاستقرار.
عاطفيًا: إذا كنت عازبًا قد تتعرّف في سفر أو في لقاء إلى شخص جديد وتقرر الارتباط به.
صحيًا: تستهويك رياضة اليوجا التي تبعد التشنجات عنك وتتوق إلى الرحلات والأسفار البعيدة.
العذراء
مهنيًا: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيّرات الأساسية؛ لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء.
عاطفيًا: لا تدع التراكمات القديمة تفرض نفسها، ومعالجتها كان يجب أن تقوم بها منذ زمن بعيد.
صحيًا: إمكان التهابات وإمساك وبعض الأمراض غير المتوقعة.
الميزان
مهنيًا: تعيش يوما مهما جدا يساهم في تسوية خلاف قديم ويعلن المصالحة مع أحد الأصحاب يلمع فيه نجمك بكل قوة.
عاطفيًا: قد تواجه ضغوطًا شديدة، فكُن جاهزًا ومتسلّحًا بالهدوء وطول البال لتخرج منتصرًا.
صحيًا: إذا كان المرض يخيفك وترفض ملازمة الفراش فما عليك سوى الانتباه إلى صحتك ونوعية طعامك.
العقرب
مهنيًا: كن متحفظًا جدًا، وتجنّب النقاشات العميقة والتحديات، وانتبه من محاولة بعضهم استدراجك لاتخاذ موقف يتعلّق بمشروع ما، وقد لا يصلح لك.
عاطفيًا: أنظر إلى الإيجابيات ولا تفكّر في أخطاء الحبيب، حتى لو لم تصل إلى تسوية ما أو تقارب في وجهات النظر.
صحيًا: حاول قدر الإمكان الابتعاد عن مجالك المهني خلال الراحة ومارس الرياضة أو أي نشاط ترفيهي.
القوس
مهنيًا: تجد نفسك منهمكًا في التحضير لمشاريع جديدة ومتفائلًا على الرغم من تقلبات الحظ أحيانًا.
عاطفيًا: تحكّم في عواطفك الجياشة والسلبية منها وحاول أن تقوم بمبادرات بناءّة.
صحيًا: تحب الطعام ولا سيما الغني بالدهون، النتيجة سمنة مفرطة وأمراض.
الجدي
مهنيًا: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه.
عاطفيًا: لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، لأنه قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما.
صحيًا: أنت متعب وتحتاح إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط من الراحة.
الدلو
مهنيًا: أجواء هذا اليوم جميلة ومميزة، تحفّزك على الاجتهاد والمواظبة فأنت تتميز بسرعة بديهة بذهن متّقد يلفت جميع من حولك ويثير الإعجاب والعجب.
عاطفيًا: صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة لكل ما يقلقك.
صحيًا: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.
الحوت
مهنيًا: تستدعي بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، وعدم الإقدام على أي تعديل.
عاطفيًا: إذا قوبلت ببرودة من الشريك تراجع وتحفّظ، ولا تلجأ الى الإصرار، فقد تدفع ثمنًا من كرامتك لاحقًا.
صحيًا: كن حكيمًا جدًا، وابتعد عن الضوء والحملات المتعبة التي تبقيك سهرانًا حتى ساعات متأخرة من الليل.
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