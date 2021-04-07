حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 7 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيّرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء.

عاطفيًا: لا تدع التراكمات القديمة تفرض نفسها، ومعالجتها كان يجب أن تقوم بها منذ زمن بعيد.

صحيًا: إمكان التهابات وإمساك وبعض الأمراض غير المتوقعة.

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