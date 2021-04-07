حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 7 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تجد نفسك منهمكًا في التحضير لمشاريع جديدة ومتفائلًا على الرغم من تقلبات الحظ أحيانًا.

عاطفيًا: تحكّم في عواطفك الجياشة والسلبية منها، وحاول أن تقوم بمبادرات بناءّة.

صحيًا: تحب الطعام ولا سيما الغني بالدهون، النتيجة سمنة مفرطة وأمراض.

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