حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 8 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: انتقال القمر الى برج الحوت الى معاكسة برجك يجعلك متوترًا قليلًا، ولكن ميالًا إلى الحسم واتخاذ القرارات على الرغم من الأجواء المحيطة.

عاطفيًا: أنت شخص مرهف الحس وصاحب مشاعر نبيلة، وقد تكون بالفعل مستاء من تصرّف الحبيب الجارح تجاهك.

صحيًا: لا مشاكل في الصحة وخصوصًا إذا لم تقع تحت وطأة الشراهة.



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