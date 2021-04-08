حظك اليوم.. برج الثور الخميس 8 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: انتقال القمر إلى الحوت، موقع مناسب تماما مع برجك، ويشير إلى دخول شخص جديد إلى حياتك وإلى تشويق كبير تعيشه مع بعض الأوساط.

عاطفيًا: من الضروري عدم تأزيم الأمور أو توجيه اللوم إلى الحبيب، فأنت صاحب الطاقة السلبية هذه وأنت مصدرها.

صحيًا: تشكو ضغوطًا وإحراجًا في العمل، وتضطر إلى تكليف بعضهم القيام بمهامك.



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