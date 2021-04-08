حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 8 أبريل 2021

الحمل
مهنيًا: ينتقل شخص جديد إلى مجالك المهني ما يزيدك طاقة كبيرة ويجعلك تبدو مميزًا في مواجهة الجماهير إذا كنت تعمل في الشأن العام.
عاطفيًا: أدعوك إلى عدم إحراج الحبيب في هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسيًا.
صحيًا: عاملان غير مباشرين يؤثران فيك اليوم نابعان من توترات نفسية وعصبية.
الثور
مهنيًا: انتقال القمر إلى الحوت، موقع مناسب تماما مع برجك، ويشير إلى دخول شخص جديد إلى حياتك وإلى تشويق كبير تعيشه مع بعض الأوساط.
عاطفيًا: من الضروري عدم تأزيم الأمور أو توجيه اللوم إلى الحبيب، فأنت صاحب الطاقة السلبية هذه وأنت مصدرها.
صحيًا: تشكو ضغوطًا وإحراجًا في العمل، وتضطر إلى تكليف بعضهم القيام بمهامك.
الجوزاء
مهنيًا: تبدأ فترة دقيقة ومتقلبة تفرض عليك المزيد من التروي والوضوح والشفافية والكثير من الدبلوماسية والمرونة
عاطفيًا: يوم مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات.
صحيًا: إذا كنت لا تمارس الرياضة، استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بنزهة في أحضان الطبيعة.
السرطان
مهنيًا: وجود القمر في برج الحوت المائي الصديق يحمل إليك جديدًا، فيبشرك بقدرات واسعة على التواصل وفرض الذات وإيصال الرسائل إلى الآخرين.
عاطفيًا: حذار المشاكل الزوجية والعاطفية، فهي لن تعود عليك بالمنفعة، وقد تسيء جدًا إلى العلاقة الجديدة.
صحيًا: الذبذبات الحالية تشكل حافزًا للدورة الدموية ويمكن أن تصاب بجرح في الفم.
الأسد
مهنيًا: ستكون الظروف مواتية وستجد من يقف الى جانبك ويهتم لأمرك تعدُك الكواكب من برج الحمل الناري الصديق بمناخ لطيف
عاطفيًا: تزداد العلاقة المتينة متانة حتى لو تعرضت لاختبارات صعبة، والعلاقة الجديدة تقوى وتشتد الروابط بين الطرفين.
صحيًا: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد قليلًا عن المأكولات الدسمة.
العذراء
مهنيًا: انتقال القمر الى برج الحوت الى معاكسة برجك يجعلك متوترًا قليلًا، ولكن ميالًا إلى الحسم واتخاذ القرارات على الرغم من الأجواء المحيطة.
عاطفيًا: أنت شخص مرهف الحس وصاحب مشاعر نبيلة، وقد تكون بالفعل مستاء من تصرّف الحبيب الجارح تجاهك.
صحيًا: لا مشاكل في الصحة وخصوصًا إذا لم تقع تحت وطأة الشراهة.
الميزان
مهنيًا: يتحدث الفلك عن فترة استجمام وارتياح ولكنها ليست خالية من المسؤوليات وليست فارغة من الفرص الثمينة.
عاطفيًا: تحاش النزاع والجدال مع الحبيب، لئلا يتطوّر سلبيًا ودراماتيكيًا ويتأزّم من دون أي سبب وجيه.
صحيًا: تحيط بك طاقة سلبيّة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك.
العقرب
مهنيًا: وجود القمر في برج الحوت المائي يلائمك جدًا ويتحدث عن فرصة استثنائية أو حظ كبير في العمل وعن صداقات ولقاءات ممتعة.
عاطفيًا: تميل إلى مشاكسة الشريك رغبة منك في إغاظته قليلًا، لكنك سرعان ما تعود إلى روحك الطيبة.
صحيًا: امنح ذاتك المزيد من أوقات الراحة لكي تستعيد عافيتك ونشاطك المعهود.
القوس
مهنيًا: القمر في الحوت يضاعف ميلك إلى التمرد أو يتحدث عن تأجيل يزعجك جدًا، فيعطيك إشارة بلقاء بعض الأشخاص في مجال عملك وتوطيد العلاقة بهم.
عاطفيًا: توقّع من الشريك المزيد من العطف والحنان، لكن لا تستغل طيبته لأنك قد تدفع الثمن لاحقًا.
صحيًا: عليك التوجّه إلى أحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار وجاكوزي يريحك تمامًا.
الجدي
مهنيًا: قد يسعى البعض لإرضائك وتلعب الصداقات دورًا جيدًا. وستجد نفسك على الأرجح في صفوف المدافعين عن صديق او قضيّة انسانيّة.
عاطفيًا: تعمد إلى تحسين شكلك الخارجي، فتلفت الأنظار وتأسر القلوب وكل المحيطين بك.
صحيًا: إنه يوم جميل يحمل أخبارًا جيّدة وطاقة ممتازة تساعد على تحسين وضعك الصحي.
الدلو
مهنيًا: يتحفك الحظ بأعمال جريئة تقدم عليها، وتبتدع حلولًا لبعض المشاكل وتجيد قول ما يجب في الوقت المناسب، فيسطع نجمك.
عاطفيًا: أنت كريم وطيّب القلب، كما أنك مستعد أبدًا ودومًا لمسامحة الحبيب على أخطائه.
صحيًا: تكون جميع الأمور مقلقة الى حدّ ما، وأدعوك الى عدم تأزيم الأوضاع، بل إلى الالتفاف حول الجميع.
الحوت
مهنيًا: وصول القمر الى برجك يعالج الأمور ويحل مشكلة ما، ويركز الاهتمام على شؤون مالية واستثمارية، الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك.
عاطفيًا: أنت عاطفي ومُرهف الحّس وتوظّف هذه الطاقة النبيلة في سبيل إرضاء الحبيب وتعزيز الروابط بينكما.
صحيًا: استشر طبيبك حالًا إذا شعرت بآلام حادة في الصدر، فالأمر لا يمكن تجاهله إطلاقًا.
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