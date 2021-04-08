حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 8 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: وصول القمر الى برجك يعالج الأمور ويحل مشكلة ما، ويركز الاهتمام على شؤون مالية واستثمارية، الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك.

عاطفيًا: أنت عاطفي ومُرهف الحّس وتوظّف هذه الطاقة النبيلة في سبيل إرضاء الحبيب وتعزيز الروابط بينكما.

صحيًا: استشر طبيبك حالًا إذا شعرت بآلام حادة في الصدر، فالأمر لا يمكن تجاهله إطلاقًا.



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