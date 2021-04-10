حظك اليوم.. برج القوس السبت 10 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 10 أبريل ٢٠٢١، وفيما يخص برج القوس، قالت:مهنيًا: يشير هذا اليوم الى مشروع خلاّق أو إلى ترقية تستحقها لتفوقك في مجال العمل.

عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك؛ لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزًا عن تحمّل ردود فعله.

صحيًا: نقاط ضعفك أمام المأكولات الشهية تجعلك تفرط في تناولها من دون أن تقدّر عواقب ذلك في المستقبل القريب.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.