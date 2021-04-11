حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 11 أبريل 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيًا: يدور دولاب الحظ لصالحك وعساك تستفيد بشكل كبير من تأثيراته الممتازة.

عاطفيًا: تجد نفسك واضحًا في قراراتك وحاسمًا تجاه المواقف مع الشريك وتتمتع بالجرأة التي تسمح لك بنقاش موضوع شائك بهدوء وموضوعية.

صحيًا: أنت كسول بعض الشيء وتحب الأطعمة الدسمة وهذا ما يسبب لك اضطرابات معوية وسوء هضم.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.