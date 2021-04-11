حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 11 أبريل 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الميزان اليوم الأحد على النحو التالي:مهنيًا: يوم متقلب يتحدث عن بيع أو شراء، وعن اختلاف في وجهات النظر بهذا الشأن.

عاطفيًا: إذا بدأت علاقة عاطفية جديدة فقد تعرف تغييرات مهمة وجذرية في حياتك كانت أفضل مع الشريك السابق.

صحيًا: الضعف في أسنانك سببه الكالسيوم القليل، فتناول ما هو غني به لجعلها قوية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.