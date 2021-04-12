حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 13 أبريل 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 13 أبريل 2021 لبرج الميزان، على النحو التالي:



الميزان

مهنيًا: الحظ يحالفك ما يشير إلى عملية بيع ناجحة، أو دورة تثقيفية أو علمية أو إعلانية تبشّر بالخير.

عاطفيًا: لا تجرح كبرياء الحبيب حتى لو كان قاسيًا معك، تريث هذا اليوم ولا تتسرّع في إطلاق الأحكام أو إعلان مواقف متشدّدة.

صحيًا: صحتك هذا اليوم قوية وممتازة بفضل الرياضة وأوقات الترفيه التي تمضيها مع الآخرين.



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