حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 13 أبريل 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 13 أبريل 2021 لبرج العقرب، على النحو التالي:



العقرب

مهنيًا: كن أكثر جدية وانفتاحًا مع الزملاء، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخطّت الحدود.

عاطفيًا: يسهل عليك كتابة الشعر والتغزّل بالحبيب، تتمتّع بالفصاحة والطلاقة، لذلك لن يصعب عليك إقناعه بوجهة نظرك.

صحيًا: عالج أيّ مرض قد يظهر اليوم من خلال استشارة الطبيب.



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