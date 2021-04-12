حظك اليوم.. برج الحوت لثلاثاء 13 أبريل 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 13 أبريل 2021 لبرج الحوت، على النحو التالي:



الحوت

مهنيًا: يحمل اليك هذا اليوم كمًّا من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة.

عاطفيًا: تجنّب الانتقاد والاتهام لئلا ينقلب الأمور عليك وتصبح أنت المذنب بعدما كنت البريء.

صحيًا: في بحر الجهود المضنية التي تبذلها، تنسى أن من واجبك إراحة جسمك على الأقل الوقت المطلوب لذلك.



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