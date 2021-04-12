حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 13 ابريل 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 13 أبريل لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي



الحمل

مهنيًا: تبدأ بتنفيذ أحد المشاريع أو ورشة عمل مقرّرة، في جميع الأحوال انصح لك عدم توقيع مستندات او تحالفات.

عاطفيًا: تعالج القضايا العائلية بلا خوف أو تردد، وتساهم في إحلال السلام وتقريب وجهات النظر بعد التباين.

صحيًا: الأخطار المحيقة بصحتك تزول بعد وإن حيويتك وقدرتك على إزالة الشحم ستجعلك تتخطى ذلك بسرعة.

الثور

مهنيًا: المناقشة هي الطريق الأمثل لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في كل المجالات المادية والمعنوية.

عاطفيًا: قد يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض الأمور، لذا يجب أن تمضي معه وقتًا أطول لتصل إلى النتائج الجيدة.

صحيًا: قد تنفعل لأسخف الأمور بعدما يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون، ألم تتعلم من دروس الماضي؟.

الجوزاء

مهنيًا: المزاجية في العمل، غالبًا ما تؤدي الى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون إيجابيًا لترتاح من هذا الوضع.

عاطفيًا: عليك أن توضّح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك ستبقى رهن الشكوك، وذلك لن يكون في مصلحتك.

صحيًا: طموحك القوي وإصرارك على تحقيق أهدافك بسرعة يولدان لديك الشعور بضغط نفسي كبير وقلق دائم.

السرطان

مهنيًا: حين تعمل بجهد كبير فإنّ الجميع سيسعى إلى أن تنال حقك، وهذا سيشعرك بارتياح كبير وسعادة بالغة.

عاطفيًا: مناقشات مهمة تحدّد مصير العلاقة المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها.

صحيًا: إذا كنت تعبًا او مكتئبًا فخذ إجازة لاستعادة قواك أو قم بسفر برفقة الشريك

الاسد

مهنيًا: لا يناسك انتقال القمر الى مواجهة برجك من الثور تكثر المشاحنات وتطرأ الخلافات على نحو واضح وملموس، لذلك فإنّه يوم غير ملائم إطلاقًا للتطرّق إلى الموضوعات الحساسة.

عاطفيًا: تميل الى إثارة الخلافات وتبحث عن الأعذار لتوجيه اللوم الى الحبيب.

صحيًا: مشكلة صحية صغيرة تطرأ لن يكون لها تأثيرات خطرة، إنه اليوم المثالي لاتباع حمية أو برنامج رياضي بدني.

العذراء

مهنيًا: يوم جيد جدا ترابي بامتياز قد تحظى بنتائج سعيدة وتنعم بأجواء مريحة ومطمئنة، وتحصل على عائدات جيدة ماديًا ومهنيًا.

عاطفيًا: لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم، لا تزعجه بأسئلتك الكثيرة.

صحيًا: الجلوس خلف المكاتب ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية خلال معظم فترات النهار.

الميزان

مهنيًا: الحظ يحالفك ما يشير إلى عملية بيع ناجحة، أو دورة تثقيفية أو علمية أو إعلانية تبشّر بالخير.

عاطفيًا: لا تجرح كبرياء الحبيب حتى لو كان قاسيًا معك، تريث هذا اليوم ولا تتسرّع في إطلاق الأحكام أو إعلان مواقف متشدّدة.

صحيًا: صحتك هذا اليوم قوية وممتازة بفضل الرياضة وأوقات الترفيه التي تمضيها مع الآخرين.

العقرب

مهنيًا: كن أكثر جدية وانفتاحًا مع الزملاء، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخطّت الحدود.

عاطفيًا: يسهل عليك كتابة الشعر والتغزّل بالحبيب، تتمتّع بالفصاحة والطلاقة، لذلك لن يصعب عليك إقناعه بوجهة نظرك.

صحيًا: عالج أيّ مرض قد يظهر اليوم من خلال استشارة الطبيب.

القوس

مهنيًا: قد تفكر في كسب أحد الاشخاص أو أحد المناصب أو ربما شراء منزل أو سيارة أو أي شيء آخر تحلم به.

عاطفيًا: الغيرة من الأسباب السلبية في العلاقة بالشريك، حاسب نفسك قبل الآخرين فترتاح أكثر.

صحيًا: ربما ينتابك شعور بالتعب والإرهاق سببه طمعك في زيادة ساعات العمل لإنجاز مشاريعك بسرعة.

الجدي

مهنيًا: تخوض نشاطات كبيرة جيدة ومناسبة، وتبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها مشاريعك.

عاطفيًا: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف جميع أوراقك في هذا المجال.

صحيًا: كثرة الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة.

الدلو

مهنيًا: يتحدث القمر المعاكس لبرجك من الثور عن محاكمة أو عن فراق مهني في العمل، ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية.

عاطفيًا: تباشر علاقة حب جديدة، او يؤدي أحد الأولاد دورًا في حياتك، او تطل على خبر جيد يتعلق بالزملاء.

صحيًا: يغمرك وحي كبير والهام فتختار الأنسب لصحتك وتشعر بالاطمئنان.

الحوت

مهنيًا: يحمل اليك هذا اليوم كمًّا من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة.

عاطفيًا: تجنّب الانتقاد والاتهام لئلا ينقلب الأمور عليك وتصبح أنت المذنب بعدما كنت البريء.

صحيًا: في بحر الجهود المضنية التي تبذلها، تنسى أن من واجبك إراحة جسمك على الأقل الوقت المطلوب لذلك.



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