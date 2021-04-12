حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 13 أبريل 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 13 أبريل 2021 لبرج السرطان، على النحو التالي:



السرطان

مهنيًا: حين تعمل بجهد كبير فإنّ الجميع سيسعى إلى أن تنال حقك، وهذا سيشعرك بارتياح كبير وسعادة بالغة.

عاطفيًا: مناقشات مهمة تحدّد مصير العلاقة المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها.

صحيًا: إذا كنت تعبًا او مكتئبًا فخذ إجازة لاستعادة قواك أو قم بسفر برفقة الشريك



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