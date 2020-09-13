انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الإسكان تعلن وظائف شاغرة .. أعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة وكيفية التقديم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعتنا لكل الوظائف وفرص العمل الشاغرة في قطاعات العمل المختلفة، في الحكومة والقطاعين العام والخاص، تعلن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن وظائف شاغرة وذلك من مختلف المؤهلات العليا والمتوسطة، وسوف نقوم في التقرير التالي بتسليط الضوء على التخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم.

التخصصات المطلوبة :-

عدد (3) محاسب من الحاصلين على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.

عدد (3) مفتش مالي جمعيات بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.

عدد (2) أخصائي موارد بشرية من الحاصلين على مؤهل عال مناسب.

عدد (3) محام من الحاصلين على مؤهل ليسانس الحقوق.

عدد (2) أخصائي حاسب آلي من الحاصلين على بكالوريوس حاسب آلي أو مؤهل عال في تخصص حاسب آلي.

عدد (5) مهندس تنفيذ من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة (مدني، عمارة، كهرباء) للذكور فقط.

عدد (5) مفتش إداري جمعيات من الحاصلين على ليسانس الحقوق – بكالوريوس تجارة شعبة إدارة الاعمال.

عدد (3) مهندس مشروعات من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة شعبة (تخطيط، عمارة ، مدني، كهرباء).

عدد (5) أخصائي شئون عقارية من الحاصلين على مؤهل عال مناسب.

عدد (2) أخصائي برمجة من الحاصلين على مؤهل عال مناسب في ذات التخصص.

عدد (1) أخصائي متابعة من الحاصلين على ليسانس السن لغة انجليزية أو بكالوريوس لغات وترجمة لغة انجليزية.

عدد (2) فني تنفيذ مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط.

عدد (2) صراف من الحاصلين على مؤهل فوق متوسط او متوسط.

عدد (2) سائق رخصة قيادة (درجة أولي – ثانية – ثالثة).

عدد (2) حارس محو أمية

الشروط المطلوبة:-

1- أن يجتاز المتقدم الاختبارات الخاصة بالوظيفة باستخدام الحاسب الآلي فيما عدا وظيفة السائق والحارس اجتياز المقابلة الشخصية.

2- السن لا يزيد عن 35 سنة في 1/7/2020.

3- أن يكون مقيم بمحافظتي القاهرة والجيزة ما عدا وظيفة مهندس القاهرة والجيزة وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة.

4- بالنسبة لوظيفة صراف فإنه سوف يتم اختيار بعض المتقدمين من محافظات (بورسعيد – إسكندرية).

5- وظيفة متابعة يجب أن يكون من خريجي مدارس اللغات.

6- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية.

7- مدة العمل 11 شهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.

كيفية التقديم:-

يتم التقديم عبر النموذج المعد من قبل الهيئة العامة لتعاوينات البناء والإسكان، ويتم استيفاء البيانات اللازمة المطلوبة للتسجيل بتلك الوظائف.

المستندات المطلوبة:-

صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسي، صورة شهادة الميلاد كمبيوتر، صورة شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، صورة شهادة القيد بنقابة المهندسين حديثة، صورة شهادة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة لوظيفة محامي، صورة من شهادة محو الأمية بالنسبة لوظيفة حارس، صورة من رخصة القيادة أولي أو ثانية أو ثالثة بالنسبة لوظيفة سائق، وأخيراً شهادات الخبرة إن وجدت.

مواعيد التقديم:-

أخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020.