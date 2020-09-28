وظائف خالية بشركة أولاد رجب لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن مجموعة أولاد رجب عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات بفرعي ” مدينة نصر والغردقة” لجميع المؤهلات وبرواتب مجزية، ونتابع الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المعلن عنها.

وظائف شركة أولاد رجب

مطلوب مشرفين أقسام خبرة في نفس مجال العمل. مطلوب كاشير. مطلوب موظفين FMC. مطلوب محضر طلبات. مطلوب موظفين امن. مطلوب مراقب كاميرات. مطلوب بائع بقالة. مطلوب بائع لحوم. مطلوب منسقين ممرات. مطلوب منسقين تجميل. مطلوب منسقين منظفات وورقيات. مطلوب بائع خطار وفاكهة. مطلوب منسقين مالتي وفروزن. مطلوب بائع مخبوزات. مطلوب خبازين شرقي وغربي. مطلوب منسق مخازن. مطلوب موظفين خدمات. مطلوب أمناء مخازن. مطلوب سائقين رخصة مهنية أولي وثانية وثالثة. مطلوب فنيين صيانة تبريد وتكييف.

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مزايا وطرق التقدم للوظائف:-

تقدم الشركة للراغبين مرتبات مجزية وحوافز شهرية وتأمينات طبية واجتماعية وتامين على الحياة وفرص للترقي، ولمن يرغب يرجى ملئ استمارة الوظائف الخاصة بالشركة ثم الحضور إلى الفرع المتقدم أليه.

فرع مدينة نصر: استمارة “وظائف أولاد رجب مدينة نصر” التقدم يوم الأحد القادم 27/9/2020 بالعنوان التالي: 12 شارع حسن الشريف متفرع من مصطفى النحاس اعلي توكيل نيسان بالحي الثامن- مدينة نصر.

فرع الغردقة: استمارة ” وظائف شركة أولاد رجب فرع الغردقة” التقدم يوم الاثنين 28/9/2020، بالعنوان التالي : حي الكوثر – مجمع البنوك – الغردقة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية : 01148222992 – 01000730880