- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 2/10/2020 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - نقدم جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية، في عددها اليوم الجمعة 2/10/2020، لكافة متابعي مصر فايف، وتعتبر جريدة الوسيط من كبرى الصحف العربية والتي تنشر أسبوعيا، وتشمل العديد من إعلانات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، و نتابع الآن عرض اهم الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط.
تضمنت إعلانات وظائف الوسيط اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات وتناسب جميع المؤهلات، من وظائف إدارية وموظفين استقبال وسكرتارية ومهندسين وفنيين وسائقين ومندوبين مبيعات وتسويق و عمال وحرفيين وسكرتارية ومحامين ومحاسبين، بالإضافة إلى وظائف للطلبة وغيرها من الوظائف المتميزة، ونعرض الآن اهم الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات.
وظائف آخري:
وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 2/10/2020
- وظائف خالية لجميع المؤهلات للعمل فورا بتوكيل شركات عالمية.
- مطلوب محامين للعمل بمكتب محاماة.
- مطلوب فنيي لعمل فورا بشركة كبرى بالشيخ زايد.
- مطلوب محاسبين لشركة استيراد قطع غيار سيارات.
- وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال استيراد الكتب الأكاديمية الأجنبية.
- وظائف خالية بشركة نماء التجمع للاستثمار والتنمية.
- مطلوب مهندسين لشركة مقاولات كبرى.
- وظائف خالية بشركة رسم خرائط كبرى بالمنطقة الحرة.
- مطلوب سائقين للعمل فورا بمدرسة بالهرم.
- وظائف خالية بمصنع ملابس بحلوان لجميع المؤهلات.
بالصور إعلانات وظائف الوسيط اليوم الجمعة 2/10/2020
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 2/10/2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.