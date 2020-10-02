انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 2/10/2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نقدم جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية، في عددها اليوم الجمعة 2/10/2020، لكافة متابعي مصر فايف، وتعتبر جريدة الوسيط من كبرى الصحف العربية والتي تنشر أسبوعيا، وتشمل العديد من إعلانات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، و نتابع الآن عرض اهم الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط.

تضمنت إعلانات وظائف الوسيط اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات وتناسب جميع المؤهلات، من وظائف إدارية وموظفين استقبال وسكرتارية ومهندسين وفنيين وسائقين ومندوبين مبيعات وتسويق و عمال وحرفيين وسكرتارية ومحامين ومحاسبين، بالإضافة إلى وظائف للطلبة وغيرها من الوظائف المتميزة، ونعرض الآن اهم الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات.

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 2/10/2020

وظائف خالية لجميع المؤهلات للعمل فورا بتوكيل شركات عالمية. مطلوب محامين للعمل بمكتب محاماة. مطلوب فنيي لعمل فورا بشركة كبرى بالشيخ زايد. مطلوب محاسبين لشركة استيراد قطع غيار سيارات. وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال استيراد الكتب الأكاديمية الأجنبية. وظائف خالية بشركة نماء التجمع للاستثمار والتنمية. مطلوب مهندسين لشركة مقاولات كبرى. وظائف خالية بشركة رسم خرائط كبرى بالمنطقة الحرة. مطلوب سائقين للعمل فورا بمدرسة بالهرم. وظائف خالية بمصنع ملابس بحلوان لجميع المؤهلات.

بالصور إعلانات وظائف الوسيط اليوم الجمعة 2/10/2020