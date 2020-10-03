وظائف شركة عالمية لإعلانات الطرق مطلوب فنيين وسائقين للعمل فوراً

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة عالمية لإعلانات الطرق احدي شركات عالمية جروب، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة من فنيين وسائقين، للعمل فورا بفرع الشركة بأبو رواش، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة عالمية لإعلانات الطرق

مطلوب فنيين تجهيز إعلانات، ويشترط مؤهل متوسط، وان لا يزيد السن عن 26 سنة، براتب يبدأ من 2300 جنية، والعمل 8 ساعات. مطلوب سائقين رخصة ثانية ، جميع المؤهلات، ويشترط خبرة ورخصة مهنية، وان لا يزيد السن عن 26 سنة، براتب 2500 جنية. مطلوب سائقين رخصة خاصة، جميع المؤهلات، خبرة لا تقل عن سنتين، و يشترط أن لا يزيد السن عن 26 سنة، براتب 2300 جنية، والعمل 8 ساعات.

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الشروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 26 سنة، و يشترط مؤهل متوسط بالنسبة لوظيفة فنيين، وخبرة بالنسبة لوظائف سائقين، ونظام العمل 8 ساعات، وتقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية وبدل مواصلات ومكافئات سنوية ومكافأة شهر يقسم على الأعياد، وللراغبين يرجى ملئ استمارة الوظائف بالرابط التالي “ وظائف شركة عالمية لإعلانات الطرق “.