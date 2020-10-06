انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة التموين تعلن عن وظائف شاغرة.. ننشر الشروط المطلوبة وكيفية التقديم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وجود فرص عمل شاغرة لديها وذلك عبر الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية وظائف، حيث أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، تقوم كل وزارة أو مصلحة حكومية بعرض الوظائف الشاغرة لديها عبر بوابة الوظائف على بوابة الحكومة المصرية، وسوف نتناول في السطور التالية الوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل وزارة التموين والشروط المطلوبة.

الوظائف المطلوبة بوزارة التموين والتجارة الداخلية:-

التخصصات المطلوبة العدد محاسب 3 أخصائي موارد بشرية 2 محامي من الحاصلين على ليسانس الحقوق 2 أخصائي حاسب آلي 2 مفتش إداري 5 مهندس تنفيذ من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة 5 مهندس مشروعات (بكالوريوس هندسة) 3 أخصائي شئون عقارية 5 أخصائي برمجة 2 أخصائي متابعة 1 فني تنفيذ مؤهل متوسط أو فوق متوسط 2 صراف مؤهل فوق متوسط أو متوسط 2 سائق رخصة قيادة (درجة أولي – ثانية – ثالثة) 2 حارس “محو أمية” 2

الشروط المطلوبة وكيفية التقديم:-

يمكن معرفة الشروط المطلوبة لكل وظيفة والتقديم وذلك عبر الموقع الإلكتروني بوابة الوظائف الحكومية ، كما أن هناك مجموعة من الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل تلك الوظائف والتي يستلزم معرفتها عبر ذلك الموقع.

المستندات المطلوبة للتقدم :-

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر، صورة الرقم القومي سارية، أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة، شهادة خبرة إن وجدت، علماً بأن أخر موعد للتقديم في الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة التموين هو يوم 15 أكتوبر الجاري.