انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات الوظائف الشاغرة بشركة إس إي وايرينج سيستمز ايجيبت لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة إس إي وايرينج سيستمز ايجيبت لإنتاج الضفائر الكهربية للسيارات “المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد” إحدى شركات “سوميتومو اليابانية”، عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من الجنسين، برواتب مجزية تبدأ من 2800 إلى 4000 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة إس إي وايرينج سيستمز ايجيبت

مطلوب عدد 50 مهندس، و يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة تخصص كهرباء باور، براتب 4000 جنية. مطلوب عدد 50 مراقب جودة، و يشترط مؤهلات عليا، بكالوريوس في احد التخصصات” علوم – تربية – رقابة جودة”. مطلوب عدد 1000 مشغل إنتاج، لجميع المؤهلات ” عليا ومتوسطة” براتب 2800 جنية.

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الشروط و مزايا و طرق التقدم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف المطلوبة أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و العمل بالمنطقة الصناعة جنوب بورسعيد، و توفر الشركة للعاملين بها تأمينات طبية خاصة، بالإضافة إلى بدلات و حوافز و ذلك حسب الإنتاجية، و فرص للترقي، و لمن يرغب في شغل الوظائف المعلنة يرجى التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية: 01066629625 -0663798000 أو من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة.