وظائف

وظائف خالية بالشركة الدولية الحديثة للحلويات برواتب مجزية

0 نشر
نور الهدى 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بالشركة الدولية الحديثة للحلويات برواتب مجزية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نقدم على مصر فايف جديد الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، حيث تعلن الشركة الدولية الحديثة للحلويات بالمنطقة الصناعية – منطقة الحوض السمكي بورسعيد، كبرى الشركات العاملة في مجال الحلويات منذ عام 1984، عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية، و نستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف الشركة الدولية الحديثة للحلويات

  1. مطلوب عدد 25 مهندس إنتاج، و يشترط أن يكون المتقدم حاصل على  بكالوريوس زراعة، براتب 2200 جنية.
  2. مطلوب عدد 40 فني إنتاج، و يشترط مؤهل متوسط زراعي.
  3. مطلوب عدد 25 عامل إنتاج، و يشترط مؤهلات متوسطة، براتب يبدأ من 1800 جنية.
  4. مطلوب عدد 10 سائق رخصة ثانية، و يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يبدأ من 2000 جنية.
  5. مطلوب عدد 10 عمال نظافة من الجنسين، براتب 1700 جنية.

وظائف آخري:

شروط و مزايا و طرق التقدم لشغل وظائف الشركة الدولية الحديثة للحلويات

يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و تقدم الشركة تامين طبي شامل و تأمين اجتماعي و مواصلات من والى الشركة، بالإضافة إلى حوافز وبدلات، ولمن يرغب في شغل الوظائف المعلنة يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 377208085

برواتب مجزية| وظائف خالية بالشركة الدولية الحديثة  للحلويات

وظائف خالية بالشركة الدولية الحديثة للحلويات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف خالية بالشركة الدولية الحديثة للحلويات برواتب مجزية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

قد تقرأ أيضا