وظائف خالية بالشركة الدولية الحديثة للحلويات برواتب مجزية

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محمد سياف - ابو ظبي - نقدم على مصر فايف جديد الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، حيث تعلن الشركة الدولية الحديثة للحلويات بالمنطقة الصناعية – منطقة الحوض السمكي بورسعيد، كبرى الشركات العاملة في مجال الحلويات منذ عام 1984، عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية، و نستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف الشركة الدولية الحديثة للحلويات

مطلوب عدد 25 مهندس إنتاج، و يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس زراعة، براتب 2200 جنية. مطلوب عدد 40 فني إنتاج، و يشترط مؤهل متوسط زراعي. مطلوب عدد 25 عامل إنتاج، و يشترط مؤهلات متوسطة، براتب يبدأ من 1800 جنية. مطلوب عدد 10 سائق رخصة ثانية، و يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يبدأ من 2000 جنية. مطلوب عدد 10 عمال نظافة من الجنسين، براتب 1700 جنية.

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شروط و مزايا و طرق التقدم لشغل وظائف الشركة الدولية الحديثة للحلويات

يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و تقدم الشركة تامين طبي شامل و تأمين اجتماعي و مواصلات من والى الشركة، بالإضافة إلى حوافز وبدلات، ولمن يرغب في شغل الوظائف المعلنة يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 377208085