وظائف خالية بشركة خير بلدنا هايبر ماركت لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة خير بلدنا هايبر ماركت عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات بفرع الشركة بالإسكندرية ” شارع العيسوي البكباشى – متفرع من شارع اسكندر – بجوار سنترال ميامي – برج إطلاله ميامي بالإسكندرية” ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:- وظائف شركة خير بلدنا هايبر ماركت الإسكندرية مطلوب مديري فرع. مطلوب مدير قسم الأغذية الطازجة. مطلوب مدير قسم الأغذية الجافة. مطلوب مشرف خدمة توصيل طلبات. مطلوب مشرفين كاشير. مطلوب مديرين خدمات عاملين. مطلوب مشرف اغذيه جافة. مطلوب مشرف مالتي ومجمدات. مطلوب مشرف جزارة. مطلوب مشرف بقالة. مطلوب مشرف منزلية. مطلوب كاشير. مطلوب موظفين خدمة توصيل طلبات. مطلوب طيارين. مطلوب منسق مخزن. مطلوب خلف كاشير. جزارين بلدي. مطلوب بائعين بقالة واجبان. مطلوب مراقب كاميرات. مطلوب موظفين امن. وظائف آخري: مزايا وطرق التقدم لوظائف خير بلدنا هايبر ماركت تقدم شركة خير بلدنا هايبر ماركت للعاملين بها مرتبات مجزية وحوافز شهرية وتامين طبي وتامين اجتماعي، وتامين على الحياه، بالإضافة إلى فرص للترقي، ولمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف المعلنة يرجى ملئ استمارة وظائف شركة خير بلدنا ثم الحضور إلى موقع الفرع بالعنوان التالي : شارع العيسوي البكباشى – متفرع من شارع اسكندر – بجوار سنترال ميامي – برج إطلاله ميامي بالإسكندرية، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020

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