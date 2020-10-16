أفضل 10 وظائف مطلوبة في كندا بأجور عالية

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محمد سياف - ابو ظبي - كندا مليئة بفرص العمل والعديد من الوظائف فقد تم تصنيفها كواحدة من أفضل الأماكن للعيش و العمل في العالم.

فهل أنت مستعد لاتخاذ هذه الخطوة؟ فيما يلي 10 وظائف مطلوبة وذات أجور عالية في كندا.

وظائف في كندا

مساعد مبيعات

يقوم مساعد المبيعات بتحديد احتياجات العملاء، والإجابة على أسئلتهم حول المنتجات، والتوصية بالحلول الصحيحة.

الراتب: 27 ألف دولار في السنة .

سائق شاحنة

يقوم سائقو الشاحنات بنقل البضائع الجاهزة والمواد الخام من وإلى مراكز التصنيع أو مراكز البيع بالتجزئة والتوزيع. يتضمن ذلك طرق التخطيط ومواعيد التسليم .

الراتب: 41 ألف دولار في السنة

ممرضة مسجلة

يعالج الممرضون المرضى ويقدمون المشورة والدعم لهم وكذلك لأسرهم. ستقوم بعض الممرضات بتثقيف المرضى، وكذلك الجمهور، حول الحالات الطبية.

الراتب: 72 ألف دولار في السنة

موظف استقبال

موظفو الاستقبال مسؤولون عن الترحيب بالزوار وتقديم خدمة للعملاء. ويشمل ذلك الرد على المكالمات والتعامل معها، ومعالجة أسئلة واحتياجات الزائر، وتوفير بيئة ترحيب شاملة.

الراتب: 33 ألف دولار في السنة

لحام

يقوم عمال اللحام بتصنيع وتجميع الهياكل والمعدات المعدنية من خلال استخدام أجهزة اللحام والقواطع والتشكيل وأدوات القياس الأخرى. ينتج عمال اللحام منتجات معدنية وفقًا لمواصفات العميل أو صاحب العمل .

الراتب: 48 ألف دولار في السنة

مدير تطوير الأعمال

تتمثل وظيفة مدير تطوير الأعمال في تحديد العملاء المحتملين للمبيعات، وعرض السلع أو الخدمات على عملاء جدد، والحفاظ على علاقة عمل جيدة مع جهات اتصال جديدة.

الراتب: 95 ألف دولار في السنة

تاجر

يساعد التجار الشركة على تحسين مبيعاتها وأرباحها من خلال التأكد من تخزين متاجر البيع بالتجزئة والمتاجر عبر الإنترنت بالمنتجات المناسبة بالكميات المناسبة. قد يشمل ذلك تخزين الرفوف، وترتيب عروض المنتجات وصيانتها، وتسعير المنتجات، ومراقبة مخزون الشركات.

الراتب: 45 ألف دولار في السنة

محاسب

يقوم المحاسب بإدخال الأصول والخصوم وحساب رأس المال من خلال تجميع معلومات الحساب وتحليلها. توثيق المعاملات المالية عن طريق إدخال معلومات الحساب والتوصية بالإجراءات المالية من خلال تحليل خيارات المحاسبة.

الراتب: 65 ألف دولار في السنة

ميكانيكي

يقوم الميكانيكي بفحص الشاحنات والرافعات والجرافات والمعدات الثقيلة الأخرى من أجل الأداء المناسب. تشخيص الأعطال باستخدام أجهزة الاختبار بالكمبيوتر وإصلاح أجزاء المعدات التالفة.

الراتب: 61 ألف دولار في السنة

مهندس برمجيات

يطبق مهندسو البرمجيات مبادئ وتقنيات الهندسة والرياضيات وعلوم الكمبيوتر لتصميم وتطوير واختبار تطبيقات البرمجيات لأجهزة الكمبيوتر.

الراتب: 83 ألف دولار في السنة.