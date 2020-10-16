تعرف علي شروط الحصول علي الوظائف العسكرية الخاصة بالدفاع المدني

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بداية فتح استقبال طلبات التسجيل والقبول في الوظائف العسكرية للمدرية العامة للدفاع المدني رجال وذلك علي درجة رتبة (وكيل رقيب وعريف وجندي أول), كما تابعت الإدارة العامة بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية انه من المقرر أن يتم استقبال طلبات القبول علي طلبات الوظائف المتاحة وذلك في خلال الفترة من اليوم الاثنين الموافق 2 \ 3 \ 1442 هجرياً وحتي يوم السبت الموافق 7 \ 3 \ 1442 هجرياً, وتابعت الإدارة أن طلبات التوظيف سوف يتم استقبالها من خلال منصة أبشر توظيف, كما حددت الإدارة عددت شروط ومتطلبات لابد من توافرها في الشخص المتقدم حتي يتم قبوله في الوظائف السابق ذكرها, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم شروط ومتطلبات الحصول علي أي من الوظائف السابق ذكرها, تابعونا.شروط ومتطلبات القبول في الوظائف العسكرية بالدفاع المدني السعودي
حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عن الشروط اللازم توافرها في الشخص المتقدم لكي يستطيع الحصول علي احدي الوظائف الخاصة بالدفاع المدني السعودي, لذا إليكم الشروط والمتطلبات.
- يجب أن يكون المتقدم سعودي جنسية, كم يجب ن تكون نشأته داخل المملكة العربية السعودية ويستثني من هذا القرار من كان مع والدية خارج البلاد لخدمة البلاد بالخارج.
- يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة, كما يجب أن لا يكون محكوم عليه بأي أحكام جنائية مخلة بالشرف.
- لا يجب أن يكون المتقدم موظف في أي من الجهات الحكومية أو سبق له التعيين في أي من الوظائف الخاضعة لنظام الخدمات العسكرية أو أنهيت خدماته من احدي الكليات أو المعاهد العسكرية.
- لا يقبل من هم متزوجون بغير السعوديات.
- يجب أن يجتاز كافة الاختبارات القبول.
- يجب أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
- يجب أن يتوافق المؤهل العلمي والفني مع الوظيفة المقدم لها ويجب أن تكون مصادقة من قبل جهة الاختصاص.
- يجب أن يتم ملئ الخانات بدقة وبحرص لأنة سوف يتم استبعاد من كان لديه أي اختلاف في بيانات التسجيل وذلك حسب الشروط المعتمدة.
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