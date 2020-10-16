تعرف علي شروط الحصول علي الوظائف العسكرية الخاصة بالدفاع المدني

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بداية فتح استقبال طلبات التسجيل والقبول في الوظائف العسكرية للمدرية العامة للدفاع المدني رجال وذلك علي درجة رتبة (وكيل رقيب وعريف وجندي أول), كما تابعت الإدارة العامة بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية انه من المقرر أن يتم استقبال طلبات القبول علي طلبات الوظائف المتاحة وذلك في خلال الفترة من اليوم الاثنين الموافق 2 \ 3 \ 1442 هجرياً وحتي يوم السبت الموافق 7 \ 3 \ 1442 هجرياً, وتابعت الإدارة أن طلبات التوظيف سوف يتم استقبالها من خلال منصة أبشر توظيف, كما حددت الإدارة عددت شروط ومتطلبات لابد من توافرها في الشخص المتقدم حتي يتم قبوله في الوظائف السابق ذكرها, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم شروط ومتطلبات الحصول علي أي من الوظائف السابق ذكرها, تابعونا.

شروط ومتطلبات القبول في الوظائف العسكرية بالدفاع المدني السعودي

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عن الشروط اللازم توافرها في الشخص المتقدم لكي يستطيع الحصول علي احدي الوظائف الخاصة بالدفاع المدني السعودي, لذا إليكم الشروط والمتطلبات.