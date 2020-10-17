انت الان تتابع تفاصيل خبر القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال وزير القوي العاملة والهجرة والتدريب محمد سعفان بأن وزارة القوي العاملة تعمل جاهدة على توفير فرص العمل الشاغرة للشباب من الجنسين، مشيراً إلى أن وزارة القوي العاملة قد استطاعت توفير 2442 فرصة عمل للشباب من الذكور والإناث برواتب مجزية تبدأ من 1200 جنيه وحتى تصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن والوظائف المتوفرة في 51 شركة ومصنع خاص.

الوظائف المطلوبة ورابط التقديم في الوظائف المعلن عنها :-

قال وزير القوي العاملة بأن تلك الوظائف المتاحة يمكن للشباب من الذكور والإناث التقديم عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج طالبي العمل، حيث أنه سوف يتم ترشيح المتقدمين على تلك الوظائف وفقاً للمؤهل الحاصل عليه المتقدم وأيضاً وفقاً لخبراتهم المسجلة بالبرنامج.

وأشار وزير القوي العاملة بأن الوظائف المطلوبة متنوعة في مختلف التخصصات والمؤهلات وبرواتب مجزية وهذه الوظائف هي:-

فرص العمل المتوافرة العدد فرد أمن 600 عامل انتاج 515 عامل خياطة 476 مشرف أمن 162 فنى لحام 56 فنى دوكو 50 فنى خراطة 20 فنى براده 20 فنى فيبر 20 مندوب مبيعات 13 عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة 30 مهندس صيانة PLC مهندس جودة مهندس انتاج مسئول مبيعات مدير إنتاج ميكانيكا الراتب 15000 جنيه عضو فريق كاشير عمال سنجر

يمكن معرفة باقي الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة القوي العاملة والرواتب الخاصة بتلك الوظائف من خلال الاعلانات التالية:-