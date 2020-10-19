انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 19/10/2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تقدم جريدة الوسيط الأسبوعية العديد من إعلانات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، ونتابع على مصر فايف تقديم كل ما هو جديد في مجال الوظائف لكافة متابعينا، بهدف توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل، ونستعرض اليوم جديد وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 19/10/2020.

نشرت جريدة الوسيط اليوم الاثنين عدد كبير من فرص العمل الشاغرة بكبرى الشركات والهيئات، لجميع المؤهلات، من مهندسين ومدرسين ومحاسبين ومندوبين مبيعات وحرفيين وفنيين في مختلف التخصصات و وظائف إدارية وموظفين استقبال وسكرتارية وعمال وسائقين وغيرها من الوظائف المتميزة، ونتابع الآن عرض اهم الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط اليوم الاثنين

إعلانات وظائف جريدة الوسيط الاثنين 19/10/2020

مطلوب مدرسين للعمل بالمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة. وظائف خالية بشركة استيراد وتصدير بالوراق. مطلوب فنيين للعمل فورا بمركز خدمة سيارات. فرص عمل بشركة مستلزمات طبية بالسادس من أكتوبر. وظائف خالية بشركة صيانة أجهزة منزلية. مطلوب مهندسين وفنيين بشركة مقاولات كبرى. وظائف خالية بشركة استثمار عقاري كبرى. وظائف خالية بمركز طبي بحدائق القبة. فرص عمل بشركة هندسية كبرى. مطلوب سائقين لشركة توزيع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية ” مدينة بدر”.

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ونتابع الان بالصور عرض إعلانات وظائف جريدة الوسيط لليوم الاثنين 19/10/2020